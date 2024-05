Case allagate e frane Danni a scuole e teatri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Hanno lavorato senza tregua i vigili del fuoco a cominciare dalla notte tra martedì e ieri per far fronte aie ai disagi provocati in tutta la provincia dalla forte ondata di maltempo. I nubifragi hanno riversato sul Varesotto una grande quantità di pioggia in poche ore, provocando allagamenti di, cantine, strade, smottamenti,blackout delle linee elettriche, cadute di alberi e problemi anche alla circolazione ferroviaria, in direzione di Porto Ceresio. Chiuso il teatro Giuditta Pasta a Saronno, le infiltrazioni hanno causatoal quadro elettrico pertanto l’attività è stata sospesa per i prossimi giorni. Problemi anche all’Istituto superiore Ponti a Gallarate dove si sono allagati i laboratori conalle attrezzature e in alcune aule. Per tutto il giorno i vigili del fuoco hanno ricevuto ...