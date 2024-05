Esonero - game over Allegri | ecco il nuovo tecnico della Juve

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’diè una soluzione: difficile se non impossibile arrivare ad una risoluzione contrattuale tra le parti.ilntus L’addio è certo, manca solo trovare un accordo tra le parti e questo è il punto: sarà difficile per lantus riuscire a stringere la mano a Massimilianocon una risoluzione contrattuale. Il, legato al bianconero da un altro anno di contratto, non vuole perdere nemmeno un euro dei 7 e passa milioni che i torinesi gli garantiscono.(Lapresse) – Ilveggente.itLa soluzione, quindi, sarebbe quella dell’, a meno che non si voglia continuare con il livornese in panchina ma questo non sembra nei piani di ...