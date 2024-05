Ex Falck - al via i cantieri privati Studentato e sede di Banca Intesa

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo ipubblici per la stazione a ponte e della Città della salute e della ricerca, inizia anche la costruzione della nuova città privata sulle aree. All’Unione Zero, Hines ha avviato in questi giorni gli scavi per le fondamenta e dopo l’estate arriveranno le gru vere e proprie per i primi due edifici, che segneranno il nuovo skyline di Sesto San Giovanni: loe ladi. "Una notizia che tutti aspettavamo da tempo e che posso finalmente annunciare con grande soddisfazione – ha commentato l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda –. Dopo ipubblici, tra cui quello per l’ospedale più grande d’Italia, che si svilupperà su 10 ettari di edifici, partono ora i". ...

