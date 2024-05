Con una siringa contro i ghisa | preso a Rogoredo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Venerdì sera, via Sant’Arialdo. C’è un’auto parcheggiata sul lato sinistro, di fianco a una cancellata vicino ai binari della ferrovia. Due agenti del Nucleo contrasto stupefacenti della polizia locale, di pattuglia nei pressi dell’ex boschetto della droga, vedono un uomo seduto sul lato guida che si sta iniettando qualcosa nel braccio e si fermano immediatamente: scopriranno in seguito che sta assumendo un mix di cocaina ed eroina. Alla richiesta di documenti, l’uomo, un pluripregiudicato cinquantaquattrenne residente nel Pavese, finge di cercarli, ma in realtà non li ha con sé. All’improvviso, spintona un vigile e scappare verso la sede ferroviaria; poi si gira di scatto e minaccia icon unain pugno. Uno degli agenti usa lo spray al peperoncino, ma la nube urticante non sortisce alcun effetto; a quel punto, i due vigili si ...