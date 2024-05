Elton John e David Furnish - in mostra la loro collezione di foto e quell' illusione di così fragile

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una raccolta did’autore delladi, inal V&A di Londra, celebra la precarietà della bellezza. Ricordandoci però che anche per il più tragico dei destini c’è un rimedio. Come due uova fritte sugli occhi

This Is Spinal Tap, il cast del sequel del film del quale sono iniziate le riprese a New Orleans, continua ad arricchirsi di grandi nomi. This Is Spinal Tap, il cast del sequel Secondo Deadline, dopo gli annunciati Paul McCartney ed Elton ...

Collisioni, Frédéric Chopin vs Elton John: sulla tastiera di un pianoforte, l’incontro fra ‘classici’ diversi - Collisioni, Frédéric Chopin vs elton john: sulla tastiera di un pianoforte, l’incontro fra ‘classici’ diversi - Un modo innovativo di avvicinarsi ai classici grazie all’incontro tra due diverse realtà: musica classica e musica leggera riunite in una lezione-concerto. Collisioni è un progetto speciale avviato a ...

La collezione fotografica di Elton John e David Furnish in mostra alla V&A di Londra - La collezione fotografica di elton john e David Furnish in mostra alla V&A di Londra - La V&A di Londra presenterà una mostra di fotografia che raccoglie oltre 300 scatti appartenenti alla collezione privata di elton john e David Furnish.

La passione per Rafa, la grinta degli italiani - La passione per Rafa, la grinta degli italiani - Come prima di lui Frank Sinatra, gli Who, elton john, Tina Turner e tanti altri, nel 2004 anche Phil Collins organizzò un farewell tour, una tournée d’addio, che chiamò “First Final Farewell Tour”, a ...