Kate Middelton la maledizione che inquieta i sudditi | Non sarà mai Regina

Kate Middleton sarebbe stata avvistata più volte in incognito a Londra , mentre è in cura contro il cancro. La Principessa del Galles cercherebbe un po’ di evasione nella capitale, ma non vuole che si sappia e per questo va in giro travestita, ...

Il video in cui Kate Middleton ha annunciato di avere un cancro ha sì spento le speculazioni sul suo conto, ma non per sempre. Infatti, da quel video sostanzialmente la principessa non si è più vista né sentita. Tanto che le voci sulle sue ...

La principessa Kate Middleton continua la sua battaglia contro il cancro - La principessa kate middleton continua la sua battaglia contro il cancro - kate middleton, la Principessa del Galles, è stata avvistata più volte in incognito a Londra. Nonostante sia in cura per il cancro, cerca un po' di evasione nella capitale. Per mantenere la sua privac ...

"Kate Middleton in calzini e William dj": i curiosi retroscena svelati - "kate middleton in calzini e William dj": i curiosi retroscena svelati - LONDRA - Sarebbe impossibile dimenticare una serata da dj con il Principe Harry e la Principessa kate. Roman Kemp, presentatore tv e radio, ha raccontato al The Times l’incontro con i reali del Regno ...

Kate Middleton ha più in comune con Elisabetta che con Diana - kate middleton ha più in comune con Elisabetta che con Diana - Esperti reali svelano le somiglianze di kate middleton con la regalità di Elisabetta, e la sua crescita come leader ...