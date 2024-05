Sfruttamento delle acque Il Comitato idroelettrico | Pensiamo anche ai lavoratori

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ildel grande(nella foto Renato Cardettini) plaude alla decisione di indire una gara per la concessione sulla linea Codera-Ratti-Dongo, ma chiede uno sforzo maggiore per i prossimi accordi riguardanti lo. Il tema del rinnovoconcessioni è sempre attuale e ildel grandesi batte per far sì che il territorio possa avere i maggiori benefici possibili e quindimaggiori introiti. "Nel nostro documento programmatico – dicono dal sodalizio - chiedevamo un cambio di paradigma che si basava su: efficientamento, sicurezza impiantistica e ambientale, manutenzione del territorio, lavoro e clausole sociali, canoni/compensazioni. Salutiamo con favore il fatto ...

