Cosa fare nel weekend del 18 e 19 maggio | gli eventi da non perdere - dai concerti ai tour in bici

(Di giovedì 16 maggio 2024) Per undi primavera, che sia un'uscita fuoriporta o un evento in città, vi suggeriamo 6 idee su attività daper ildel 18 e 19

Fine settimana ricchissimo di eventi quello che si svolgerà sabato e domenica. Si comincia da Adro, alle 17 a Palazzo Bargnani Dandolo, sede del Municipio, con l’appuntamento con il cenacolo letterario franciacortino ideato dall’Associazione In ...

Milano , 21 marzo 2024 – Anche questo fine settimana è ricco di eventi culturali e sportivi, con incontri a misura di famiglia, attività all’aperto, eventi gastronomici, spettacoli musicali e teatrali inclusivi, e soprattutto iniziative per ...

A Milano per l'occasione della Festa della Mamma 2024 sarà possibile partecipare a diversi eventi in programma : tra questi domenica 12 maggio sarà possibile visitare il Belvedere di Palazzo Lombardia e partecipare alla corsa StraWoman.Continua a ...

Clio Cup Europe: ottimo weekend a Hockenheim per Leonardo Arduini - Clio Cup Europe: ottimo weekend a Hockenheim per Leonardo Arduini - Il pilota milanese supportato da Bodega S.P.A. lotta per la Top 5 e si avvicina alla vetta della classifica Junior nella Clio Cup Europe ...

Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 19 maggio - Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 19 maggio - Arturo Brachetti all'Alfieri, i monologhi di Enrico Bertolino e Beppe Grillo. A teatro il commovente "Fine pena ora" e il divertente "Fuga col malloppo". Alice Giroldini è Lady Grey. Torna il Divine Q ...

Cosa fare a Brescia dall'11 al 12 maggio: i migliori eventi del weekend - Cosa fare a Brescia dall'11 al 12 maggio: i migliori eventi del weekend - Sarà un weekend all'insegna della mobilità sostenibile, con l'evento Bici in Blu organizzato nel centro di Brescia: ci saranno tour, gare di agilità, stand di ciclofficine, negozi di biciclette, incon ...