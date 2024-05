Treni a Busto nel caos Viaggiatori ammassati ritardi e linee sature La soluzione è lontana

(Di giovedì 16 maggio 2024), stazioni degradate, vandalismi: i problemi segnalati dai pendolari bustesi sono arrivati l’altro giorno nella seduta congiunta delle Commissioni bilancio e Lavori pubblici. Un’occasione di confronto importante nella quale sono intervenuti in audizione i responsabili di Trenord, Rfi e Ferrovie Nord, convocati dagli esponenti della maggioranza di centrodestra. Gli utenti bustesi del servizio ferroviario devono aspettare perché ladei problemi, in parte, sulla linea di Rfi arriverà ma c’è tempo, almeno fino al 2028, quando dovrebbe essere completato il quadruplicamento dei binari tra Rho e Parabiago. Punto di partenza è la saturazione delleArsizio con 378 fermate complessive al giorno, suddivise tra le due stazioni, con 9.000 ...

