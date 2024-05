Victor Hugo Morales | “Maradona mi ha cambiato la vita Lo portai a cena - si fermò e mi disse grazie”

Napoli premia Victor Hugo Morales , il giornalista che raccontò in diretta il celebre ‘gol del secolo’ di Maradona Chi ama Maradona sa anche chi è Victor Hugo Morales . Giornalista sportivo nato in Uruguay e argentino d’adozione. Telecronista, ...

E’ stata consegnata a Morales , sul palco dell’Agorà Baiano di Quarto, una pelota con i colori della bandiera dell’Uruguay, in omaggio al leggendario cronista sudamericano, realizzata dai ragazzi dell’istituto penale minorile di Nisida . “Questa ...

