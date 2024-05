Xi-Putin | relazioni per stabilità e pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 16 maggio 2024) 7.00 Il presidente russoè giunto a Pechino, accolto dall'omologo cinese Xi Jinping. Entrambi hanno affermato che leCina-Russia sono "fattori di" per il mondo. "Non sono opportunistiche e non sono dirette contro qualcuno",ha detto.Cerimonia di benvenuto nel grande Palazzo del Popolo, sulla piazza Teinanmen. "Continueremo a consolidare l'amicizia" ha affermato Xi Jinping. La visita di Stato del leader russo prevede colloqui in formato ristretto e allargato e un incontro col premier cinese, Li Qiang.