Maltempo e danni. Contro il Lambro le opere antipiena non sono bastate - La vasca di laminazione della cava di Brenno a Costa Masnaga è stata allegata e sono state attivate anche tutte le altre opere di difesa idraulica gestite dai tecnici del Parco Valle lambro. Le contro ...

Milano sott'acqua. Esondano i fiumi. Case senza corrente a Ponte Lambro - E poi Siamo senza corrente. Un problema accudirla in queste condizioni". Parla Graziella Tura, tra gli abitanti delle case popolari di via Rilke, a Ponte lambro, che ieri si sono trovati a ...

Prevista un'altra giornata difficile in tutto il territorio brianzolo per le piogge in arrivo in giornata - Il ponte verso Peregallo e il ponte di San Giorgio verso Villasanta sono stati chiusi, mentre la viabilità verso Lesmo è rimasta normale. Si stanno distribuendo sacchi di sabbia a San Giorgio e ...