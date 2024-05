L’allarme a Crescenzago Il quartiere tira il fiato | Esondazione eccezionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) di Annamaria Lazzari MILANO Più spavento che danno a. Il Lambro ha esondato ieri mattina anche nel tratto in fondo a via Rizzoli ma non ha mostrato da queste parti il volto cattivo che ha manifestato nelPonte Lambro, colpito da notevoli disagi e pericoli per i cittadini. L’, dopo le piogge torrenziali iniziate nella notte fra martedì e mercoledì, si è verificata intorno alle 10.30 del mattino. Il Lambro ha raggiunto livelli critici di "2,50 metri" secondo quanto ha scritto sui social da Marco Granelli, assessore alla Sicurezza. In via Rizzoli però il maltempo non ha messo troppo sotto pressione il fiume e l’acqua si è limitata ad invadere l’area verde sulla sponda destra, lasciando in ammollo parecchi alberelli di recente piantumazione, senza però arrivare a far rigurgitare tombini, allagare strade o ...