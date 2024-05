Associazioni Un aiuto da Edison

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il premio Costruiamo il futuro torna in Valtellina e Valchiavenna per celebrare la sua quinta edizione. L’obiettivo dell’iniziativa benefica, realizzata dalla Fondazione Costruiamo il futuro grazie a partner come, è supportare in modo concreto, attraverso la consegna di contributi sotto forma di assegni e fornitura di materiali e attrezzature, il lavoro prezioso delle realtà di piccole dimensioni che ogni giorno si impegnano sul territorio per favorire assistenza, integrazione e inclusione. A questa quinta edizione del premio possono partecipare, come sempre, tutte lee organizzazioni no profit, gli enti del terzo settore e i gruppi sportivi dilettantistici con sede operativa in provincia di Sondrio, che operano in ambito sociale, assistenziale, culturale, ambientale e sportivo. L’unica condizione è che abbiano sede, o ...