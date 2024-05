iOS 17 5 | Rilevamento di dispositivi di tracciamento - miglioramenti per Apple News e nuovo wallpaper

(Di giovedì 16 maggio 2024) È tempo di aggiornare i tuoiiOS e iPadOS. La versione 17.5 è ora disponibile per il download con alcune novità: modalità offline e altre modifiche per+, unchiamato “Pride Radiance” (disponibile anche come quadrante nell’ultimo aggiornamento di watchOS) e vari … ?

E se il tuo rilevatore di fumo fosse una miniera d’oro per i cybercriminali - E se il tuo rilevatore di fumo fosse una miniera d’oro per i cybercriminali - Pensiamo alla sicurezza per i nostri telefoni, computer o tablet; e i nostri dispositivi non convenzionali come i rilevatori di fumo

Su Android e iOS arriva il supporto al rilevamento del tracciamento indesiderato - Su Android e iOS arriva il supporto al rilevamento del tracciamento indesiderato - Grazie alla specifica DULT, il rilevamento è ora implementato a livello di sistema operativo e anche i produttori di tag Bluetooth, tra cui Chipolo, eufy, Jio, Motorola e Pebblebee, si sono impegnati ...

Apple e Google lanciano il rilevamento del tracciamento multipiattaforma - Apple e Google lanciano il rilevamento del tracciamento multipiattaforma - Apple e Google uniscono le forze per contrastare il fenomeno dei tracker Bluetooth utilizzati per pedinare gli utenti senza il loro consenso. Grazie a una specifica proprietaria chiamata “Detecting Un ...