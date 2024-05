Microsoft semplifica la creazione - la gestione e l’archiviazione dei canali di Teams

(Di giovedì 16 maggio 2024)la16, ladeidiha annunciato oggi nuovi miglioramenti perre la, l’organizzazione e la chiusura deisu, rispondendo così alla crescente complessità nell’uso di questa piattaforma da parte di aziende e organizzazioni. In un post sul blog,ha introdotto un metodo più rapido eto per … ?

Guida di Intel per la Creazione di PC con Intel ligenza Artificiale : Cosa Significa per gli Utenti Microsoft Microsoft ha intrapreso un’imponente campagna per promuovere i suoi PC con Intel ligenza Artificiale , ma fino a poco tempo fa, nessuno sapeva ...

Microsoft ha annunciato il Proteus Controller, un nuovo gamepad per diversamente abili - microsoft ha annunciato il Proteus Controller, un nuovo gamepad per diversamente abili - al punto che volendo è possibile anche creare un gamepad più tradizionale nel posizionamento di stick e pulsanti. Oltre a introdurre un nuovo controller, microsoft ha anche deciso di aggiornare il ...

Microsoft lavora ad un chatbot sicuro per le agenzie Usa - microsoft lavora ad un chatbot sicuro per le agenzie Usa - microsoft sarebbe al lavoro per sviluppare un software di intelligenza artificiale sicuro per le agenzie federali americane, come la Cia. (ANSA) ...

Microsoft Word rivoluziona il copia e incolla: addio ai problemi di formattazione - microsoft Word rivoluziona il copia e incolla: addio ai problemi di formattazione - microsoft annuncia un aggiornamento del copia e incolla in Word, introducendo il nuovo comportamento predefinito "Combina formattazione", che semplificherà notevolmente il flusso di lavoro eliminando ...