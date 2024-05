Infrastrutture e nuove tecnologie decisive per la mobilità di domani

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Autonoma e connessa: sono i due aggettivi che identificano e qualificano lasu strada di un futuro annunciato come sempre più prossimo. E c’è anche un’indicazione temporale a sostegno, il 2030, quando più del 90% dei nuovi veicoli saranno connessi: al presente lo sarebbe la metà. Una società di consulenza, la McKinsey ha condotto degli studi per delineare gli scenari su come viaggeremo: strada e circolazione che ci attendono. L’ACI di Bergamo non a caso ha costituito una Commissione ad hoc, presieduta dall’arch. Felice Sonzogni, per considerare situazione, tendenze,che si annunciano. Al riguardo l’AC ha anche elaborato un suo progetto, messo a disposizione della Provincia, delle amministrazioni comunali, enti e di tutti gli interessati. La valutazione di Sonzogni è chiara: “Bergamo e provincia rischiano un progressivo processo ...