A luglio torna Piazze di cinema

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si sta definendo il programma didi2024, la rassegnatografica che porta i protagonisti del grande schermo nel centro storico di Cesena che, per l’occasione, si trasforma in una vera e propria multisala urbana. Nel caso specifico di questa undicesima edizione sarà piazza Almerici, di fronte alla Malatestiana e al palazzo del Ridotto, ad ospitare dal 5 al 18le serate dedicate ale alle pellicole più emozionanti e bene accolte dalla critica. Ulteriori proiezioni saranno proposte anche all’arena San Biagio di palazzo Guidi. Negli ultimi quattro anni, a causa della pandemia intercorsa nel 2020 e, successivamente dell’alluvione del 2023, la rassegna si è interrotta nella sua forma più completa e “di piazza”, a parte una breve parentesi del 2022 in spazi più raccolti quali ...