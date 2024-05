Deficit, peggiorano le stime. «Ma l’Italia non è la Grecia». Sul mercato il 2,8% di Eni - deficit, peggiorano le stime. «Ma l’Italia non è la Grecia». Sul mercato il 2,8% di Eni - Con deficit e debito proiettati al rialzo tra quest’anno e il prossimo: più che nelle stime del governo - che, intanto, proprio ieri ha messo sul mercato il 2,8% delle partecipazioni in Eni -, e in ...

Commissione Ue: Italia avanti al buio su deficit e debito, procedura d’infrazione in vista - Commissione Ue: Italia avanti al buio su deficit e debito, procedura d’infrazione in vista - Bilancio (Economia) A novembre le richieste della Commissione Ue sull'aggiustamento di bilancio. Nel frattempo i dati su deficit e debito divergono con quelli di Roma perché non sono stati comunicati ...

Italia, Ue alza stima crescita 2024, lima 2025, debito e deficit in aumento - Italia, Ue alza stima crescita 2024, lima 2025, debito e deficit in aumento - MILANO (Reuters) - La Commissione europea ha alzato la propria stima sulla crescita italiana per quest'anno limandola invece nel 2025 e prevede un ulteriore raffreddamento dell'inflazione quest'anno e ...