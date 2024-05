Il week-end al cinema | da If – Gli amici immaginari ad Abigail

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ryan Reynolds e Matt Damon tornano protagonisti al. Sono al centro delle scene del film “IF – Gli”, che approda nelle sale giovedì 16 maggio. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Una storia nera”, per la regia di Leonardo D’Agostini, con Laetitia Casta e Andrea Carpenzano. Completano il quadro dei nuovi arrivi “” e “I dannati”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 16 MAGGIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “Il gusto delle cose” (ore 20:45); “I dannati” (ore 21).TEATRO DEL BORGO a Bergamo “Anselm” (ore 20:45). LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo “Integrazione Film Festival” – ingresso gratuito (ore ...

La perdita di un figlio è un dolore atroce per ogni genitore. Perderlo per suicidio , poi, può causare una sofferenza insostenibile, pervadente, annichilente: come si può andare avanti dopo che un figlio si è ucciso? «Perdere un figlio per suicidio ...

Da Amici a Netlfix, l’ex allievo protagonista di un film. Non è la prima volta che uno dei giovani del talent show di Maria De Filippi fa parlare di sé per importanti progetti e realizzazioni. Ricordate? L’anno scorso era toccato al ballerino della ...

If - Gli amici immaginari a Ferrara - If - Gli amici immaginari a Ferrara - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Ferrara (Ferrara). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...

If - Gli amici immaginari a Gorizia - If - Gli amici immaginari a Gorizia - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Gorizia (Gorizia). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...

Le Deuxième Acte : il cinema si prende in giro al Festival di Cannes 2024 - Le Deuxième Acte : il cinema si prende in giro al Festival di Cannes 2024 - Il film offre a Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel e Raphaël Quenard la possibilità di mettere in mostra il loro grande talento comico. In una storia di progetti banali scritti dall'intelligenz ...