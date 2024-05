Lonate Pozzolo - il tredicenne scomparso da casa il 9 maggio Andrei è stato ritrovato a Milano Lo aspettiamo tutti in classe

(Di giovedì 16 maggio 2024) Èieri in tarda mattinata dai carabinieri a, il, che risiede a, dal 9da. Ieri mentre i familiari raggiungevanoper riabbracciarlo, nella suasi è vissuto un momento di grande gioia alla notizia cheerae stava bene. Raccontava una docente, "è un ragazzino intelligente, sveglio, ben integrato, gli vogliamobene, adesso lodi nuovo in". R.F.

