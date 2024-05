Prostituzione a Bari - il racconto di una delle minorenni coinvolte

(Di giovedì 16 maggio 2024) . Nicola Basile, quello che sarebbe il protettore, è indagato a Nuoro per truffa Il Corriere della Sera riporta gli stralci dei verbaliaudizioni protettenel giro diminorile in Puglia e che ha portato all’arresto di dieci persone: «Probabilmente il primo giorno che andammo all’appartamento era di lunedì, ricordo che loro mi raccontarono che l’appartamento era affittato per tre giorni. Il secondo giorno che andai all’appartamento eravamo uscite prima da scuola probabilmente per un’assemblea sindacale…», racconta unagiovani. La giovane ha poi raccontato: «All’uscita di scuola mi propose di prostituirmi per guadagnare dei soldi. Io le risposi di no, ma lei disse che non dovevo fare niente, avrebbe fatto tutto lei, io dovevo solo stare ...

Il coraggio di una madre ha fatto scoprire la trappola, l’inganno, lo sfruttamento. Ridotte a prostitute per il piacere di uomini che volevano profittare di minorenni , di ragazze dell’età delle loro figlie. In manette, fra Bari , Roma, Trani e ...

Sedicenni usate come escort a Bari, cliente non risponde al gip: “Non è stato in grado di reggere l’interrogatorio” - Sedicenni usate come escort a bari, cliente non risponde al gip: “Non è stato in grado di reggere l’interrogatorio” - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Fabio Carlino, il 47enne originario di Lecce coinvolto nel presunto giro di prostituzione minorile scoperto dagli ...

Prostituzione minorile, ramificazioni in tutta la regione - Prostituzione minorile, ramificazioni in tutta la regione - L’epicentro dell’inchiesta a bari ma con ramificazioni in tutta la regione e non solo: Trani, Molfetta, Lecce, Roma, Milano. Qui, in b&b e hotel di lusso compiacenti, secondo la Procura di bari, avven ...