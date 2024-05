Attentato a Robert Fico, allarme escalation: il virus dell’estremismo che avvelena l’Europa. «Qui si semina violenza» - Attentato a Robert fico, allarme escalation: il virus dell’estremismo che avvelena l’Europa. «Qui si semina violenza» - L’Europa dei paradossi ha il volto di un settantunenne, fondatore di un circolo di scrittori “Arcobaleno”, che spara a un primo ministro che visita la Casa della Cultura di ...

Attentato in Slovacchia, Fico in coma farmacologico “non sarebbe in pericolo di vita” - Attentato in slovacchia, fico in coma farmacologico “non sarebbe in pericolo di vita” - Roma, 16 maggio 2024 – Il premier slovacco Robert fico è in coma farmacologico dopo un’operazione durata 4 ore e non sarebbe in pericolo di vita. L’attentato in slovacchia contro fico, leader populist ...

Da Abraham Lincoln a Robert Fico, quando la violenza prende di mira i vertici della politica - Da Abraham Lincoln a Robert fico, quando la violenza prende di mira i vertici della politica - Le vittime della violenza politica in Italia e nel mondo, da Giulio Cesare ai Kennedy, da Shinzo Abe a Robert fico ...