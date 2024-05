Bari-Ternana - playout Serie B | diretta t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

(Di giovedì 16 maggio 2024)è una partita valida per l’andata deldiB e si gioca giovedì alle 20:30:oni,tv eng. Oltre trentamila spettatori per tirare ilfuori dal baratro. I biancorossi rischiano seriamente di retrocedere in C ed avranno bisogno di tutto il supporto del loro caloroso pubblico per battere lanell’andata deldiB. In modo tale da recarsi in Umbria, la prossima settimana, con due risultati su tre a disposizione. I rossoverdi, infatti, grazie ai due punti in più collezionati nella regular season sarebbero salvi anche con due pareggi. Pertanto, in caso di parità di punteggio non sono ...

Nel doppio confronto il Bari dovrà fare un gol in più della Ternana. Altrimenti sarebbe serie C. Si comincia stasera al “San Nicola”. Dire che è solo un pallone che rotola con ventidue persone ad inseguirlo, una a fischiare e due con delle bandiere ...

Pallanuoto femminile, gara 1 playout: Cosenza-Locatelli finisce 16 a 15 - Pallanuoto femminile, gara 1 playout: Cosenza-Locatelli finisce 16 a 15 - Di misura, ma gara 1 va a Olio di Calabria Cosenza, 16 a 15 sulla Locatelli Genova nella prima partita dei playout di serie A1 femminile di pallanuoto. A un anno dalla promozione impresa, raggiunta ...

A1 PLAYOUT G3 – Battipaglia festeggia la salvezza, retrocede il Sanga Milano - A1 playout G3 – Battipaglia festeggia la salvezza, retrocede il Sanga Milano - Si chiude con una sconfitta casalinga la prima stagione in serie A1 del Repower Sanga Milano; il team milanese in una serata buia al tiro non riesce ad ...