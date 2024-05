Sonego-Coria oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Challenger Torino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lorenzose la vedrà contro Federiconel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo piemontese. Il padrone di casa, quarta forza del tabellone, ha beneficiato di un bye al debutto e deve rifarsi dopo la prematura sconfitta all’esordio nel Masters 1000 di Roma ad opera del serbo Dusan Lajovic. Sul suo cammino c’è subito il top ottanta argentino, giocatore che in questi palcoscenici va trattato sempre con il massimo rispetto data la sua grande padronanza della superficie. Quest’ultimo, inoltre, è reduce da una buona vittoria in tre set contro l’austriaco Jurij Rodionov. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti da registrare a qualsiasi livello, conche partirà favorito ma non di molto secondo le quote ...