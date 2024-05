Taxi - il Comune raddoppia | In arrivo altre 521 licenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilnon si ferma sui. Anzi. Ieri mattina il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato in una diretta Instagram che al termine della procedura per il bando da 450ora in atto ne scatterà un’altra per arrivare a quota 971, quella massima consentita dal decreto Asset che dà la possibilità alle città capoluogo di ampliare il parco auto bianche fino al 20% in più dell’attuale flotta. Di conseguenza, la seconda gara dovrebbe prevedere521 nuove autorizzazioni, così da sfiorare le mille che per ilgarantirebbero un deciso miglioramento di un servizio ritenuto deficitario, specie in alcuni giorni della settimana e in determinati momenti della giornata. Sala non ha risparmiato una frecciata alla Regione: "Ci stiamo lavorando da anni senza il loro ...