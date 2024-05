Scoperte proteine spia che rivelano i tumori | segnalano il pericolo con 7 anni di anticipo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sottoporsi a un semplice prelievo di sangue per scoprire il cancro diversiprima che si manifesti: il sogno potrebbe diventare realtà grazie alla scoperta nel sangue di 618di 19 tipi di tumore, 107 delle quali potrebbero far scattare l’allerta con almeno settedirispetto alla diagnosi. Se il loro potenziale venisse confermato, in futuro potrebbero diventare una...