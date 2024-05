Incidente ferroviario - treno si schianta contro un’auto VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 16 maggio 2024) Paura nella prima mattinata di ieri, mercoledì 15 maggio 2024, per i passeggeri delregionale Torino Porta Susa-Alba della linea Sfm4. Il convoglio ha travoltoJeep Renegade lasciata sui binari dopo essere rimasta intrappolata tra le sbarre del passaggio a livello di strada Magliani, nella frazione Scaparoni di Alba. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. I passeggeri a bordo delsono stati assistiti e accompagnati a destinazione con un servizio bus organizzato dal personale di Trenitalia. L’azienda ha riprogrammato il servizio tra Bra e Alba, mentre i tecnici di Rfi sono intervenuti sul posto per ripristinare la linea ferroviaria. Sul luogo dell’sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Il proprietario dell’auto è rimasto illeso, poiché era sceso dal veicolo ...