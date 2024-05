Bombe a guida laser e missili Maverick: scatta l'avvertimento alla Cina - bombe a guida laser e missili Maverick: scatta l'avvertimento alla cina - Taiwan stringe i muscoli e invia un chiaro messaggio alla cina. Il tutto a pochi giorni dall’insediamento ... video dove ha immortalato aerei da combattimento in azione, missili e bombe a guida laser, ...

Batterie per e-bike che prendono fuoco, la Cina dichiara guerra con nuove regole - Batterie per e-bike che prendono fuoco, la cina dichiara guerra con nuove regole - In cina si vuole mettere la parola 'fine' alla questione che riguarda la pericolosità delle batterie per e-bike scadenti.

Anabolizzanti, sostanze miscelate in cantina. I culturisti assumevano ’bombe’ chimiche - Anabolizzanti, sostanze miscelate in cantina. I culturisti assumevano ’bombe’ chimiche - Scoperti i principi attivi di Viagra e Cialis che venivano compressi. Ad acquistarli per rivenderli anche un 45enne pesarese indagato ...