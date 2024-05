Cosa sappiamo dell’attentato a Robert Fico - il premier slovacco ferito da colpi di arma da fuoco

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilsarebbe in coma fcologico dopo il lungo intervento a cui è stato sottoposto in seguito all'attentato subito.è statoieri pomeriggio ad Handlova. Il presunto attentatore, un uomo di 71 anni, ha detto di aver agito perché "in disaccordo con le politiche del governo".

Colle:ferimento Fico fatto grave per Ue - Colle:ferimento fico fatto grave per Ue - 20.45 Colle:ferimento fico fatto grave per Ue "La notizia del ferimento del Primo Ministro robert fico ha suscitato nel popolo italiano profonda emozione, un sentimento che condivido personalmente. Il ...

L'urgenza di una riforma per l'Europa: in gioco c'è molto più di un mercato. Ci scrive Enrico Letta - L'urgenza di una riforma per l'Europa: in gioco c'è molto più di un mercato. Ci scrive Enrico Letta - Il mercato unico non è astratto ma è un disegno concreto per superare un sistema europeo incapace di attrarre investimenti e competitività. L'ex premier ci spiega perché ...

L'attentato a Fico, troppa pioggia (nuova allerta oggi), perché salta Meloni-Schlein e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - L'attentato a fico, troppa pioggia (nuova allerta oggi), perché salta Meloni-Schlein e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - L'ATTENTATO A fico. Lotta tra la vita e la morte il primo ministro populista slovacco robert fico, raggiunto da tre colpi sparati da distanza ravvicinata da Juraj Cintula, poeta in pensione di 71 anni ...