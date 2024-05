Al centro del continente ‘European Youth Event’ - in città per tre giorni iniziative e 4 000 giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lo EuropeanEvent, annuale manifestazione organizzata dal Parlamento Europeo di Strasburgo, sbarca per la prima volta in Italia, ospitato da Forlì, con tredi eventi e workshop dal 17 al 19 maggio. L’Eye è un iniziativa dedicata aidai 16 ai 30 anni – ne sono attesi circa 4.000 –, volta a promuovere temi di rilevanza internazionale attraverso scambio di opinioni, idee e progetti tra i partecipanti e gli esperti presenti, in vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024. Per questa sesta edizione, oltre a Forlì lescelte sono state Vilnius (Lituania), Brežice (Slovenia)e Berlino (Germania). Questa settimana ricorre anche l’anniversario della tragica alluvione che ha colpito il territorio romagnolo nel maggio 2023. L’Eye sarà quindi la perfetta occasione per celebrare la ...