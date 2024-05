Agricoltura - la ferita si riapre | Dalle piogge fino alla grandin - un’altra batosta per i produttori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) di Giorgia De Cupertinis L’ennesima "pioggia" di danni mette in difficoltà l’. Il maltempo degli ultimi giorni, infatti, è tornato a "colpire" il comparto, chiamato anche a maggio di quest’anno ad affrontare un complesso scenario. "Certo, nonrmante come quella dell’anno scorso – conferma Alberto Notari, presidente Cia Emilia Centro – ma capace comunque di ostacolare buona parte degli agricoltori". "Alcuneate a macchia di leopardo hanno infatti colpito diverse zone della nostra provincia, come Villavara a Bomporto, ma anche Campogalliano e Vaciglio. E purtroppo, sappiamo che quando arriva lae si rischia di perdere in un batter d’occhio gran parte della propria produzione – continua Notari –. Nei vigneti, ad esempio, è ora fase di germogliamenti, non di piena vegetazione. Dunque, quando ...