Negozio e laboratorio condiviso Il Posticino è la tana degli artisti

(Di giovedì 16 maggio 2024) Unco, undi arte e artigianato accessibile a tutti, lontano dalla visione dell’arte come materia per pochi, e una suggestiva “sala camino“. È “Il“, un luogo di ritrovo pere artigiani che valorizza le passioni e fa anche riscoprire le antiche arti. Al, in via Vittorio Veneto, vengono organizzati incontri, laboratori, presentazioni, ma si possono anche sfruttare gli spazi di quiete (cellulare rigorosamente da tenere silenzioso) per ricamare, leggere, scrivere, dipingere, coltivare una passione o un hobby. Nelsi riscoprono anche le attività di una volta, come scrivere a mano lettere e biglietti, fare un’esperienza in camera oscura per la stampa fotografica e tante altre iniziative "per arricchire la ...

La Corallina, il lifestyle in un paralume - La Corallina, il lifestyle in un paralume - Gioia Bernardini e Piero Castegnaro, fondatori de La Corallina, un marchio di lifestyle fiorentino, tramandano l'artigianalità e la passione per la natura alle figlie Valentina e Caterina. Il laborato ...

Emoraya, ecco come sentirsi a Tokyo a colazione restando a Milano - Emoraya, ecco come sentirsi a Tokyo a colazione restando a Milano - Un minuscolo locale in piazza Baiamonti, a Milano, dove si può aprire la giornata con una zuppa di miso e un tè matcha ...

Il furto da Cornali a Dalmine: le immagini dei ladri in azione. Il titolare: «Spaccate e rapine per anni, ma resistiamo» - Il furto da Cornali a Dalmine: le immagini dei ladri in azione. Il titolare: «Spaccate e rapine per anni, ma resistiamo» - Una banda di almeno quattro persone ha staccato le grate a una finestra con la fiamma ossidrica ed è fuggita con 100 mila euro di gioielli e orologi. Ingenti anche i danni all'interno del negozio ...