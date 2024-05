Come richiedere il rilascio del passaporto - quali sono i tempi e i costi per ottenerlo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilè un documento di riconoscimento necessario per entrare nei Paesi extra Unione Europea. Per richiederlo è necessario recarsi in Questura o negli uffici di pubblica sicurezza con la relativa documentazione. Idivanno dai 15 ai 30 giorni anche se per prenotare l'appuntamento allo sportello adibito potrebbero volerci anche diversi mesi.

IN QUESTURA. Ecco cosa prevede: un’agenda ordinaria per chi non ha una partenza a breve termine e un’agenda prioritaria per chi ha necessità documentata di ottenere il Passaporto entro 30 giorni.

Chi deve chiedere il rilascio o rinnovo del passaporto 2024 deve seguire una specifica procedura online di richiesta appuntamento in Questura. Si possono contattare direttamente gli uffici delle questure solo in alcuni casi di ...

