Svizzera - uomo accoltella dei passanti vicino alla stazione | sei ferit - alcuni sono gravi

A L'Eredità, nella puntata andata in onda questa sera giovedì 18 aprile, qualcosa è andato nel verso storto. Facciamo una premessa: le domande che vengono poste ai concorrenti non sono sempre semplici e la percezione che si ha da casa sui tempi di ...

Nemo ha vinto l' Eurovision Song Contest 2024 con il brano 'The code' regalando così alla Svizzera l'opportunità di organizzare la manifestazione in casa propria. L' Eurovision di Malmo in Svezia si è letteralmente appena concluso, ma già si sta ...

In quest'isola vicinissima guadagni minimo 7 mila euro al mese - In quest'isola vicinissima guadagni minimo 7 mila euro al mese - Lo stipendio medio in Islanda - stando ai dati pubblici diffusi da Statista e altri enti internazionali - è di circa 75 mila euro all'anno. Che corrispondono a oltre 6 mila euro mensili. Ma questi ...

Disoccupazione in calo in Svizzera, ma la situazione resta peggiore rispetto a un anno fa - Disoccupazione in calo in svizzera, ma la situazione resta peggiore rispetto a un anno fa - Secondo i rilevamenti effettuati dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Confederazione svizzera la disoccupazione ha due volti, uno che sorride e uno che fa il broncio. Il motivo I ...

"Maggio è un buon mese di vendita per i funghi Champignon svizzeri" - "Maggio è un buon mese di vendita per i funghi Champignon svizzeri" - In estate la domanda di funghi tende a essere un po' più debole. "Tuttavia, ora siamo soddisfatti delle vendite. Notiamo che negli ultimi anni maggio è sempre stato un buon mese di ...