Nessuna tregua dal maltempo | allerta per temporali specialmente in pianura

(Di giovedì 16 maggio 2024) Diramata un’arancione su parte della Lombardia a causa delle copiose piogge di questi giorni: Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Il vortice in quota posizionato al largo del golfo di Biscaglia continua a convogliare sulla nostra regione umide correnti meridionali responsabili del marcatodi queste ore. Da venerdì e durante il fine settimana, il graduale spostamento e indebolimento del vortice verso oriente determinerà un sostanziale miglioramento del tempo specie sulle pianure, ma con possibilità di rovesci o brevidurante le ore pomeridiane/serali. Giovedì 16 maggio 2024 Tempo previsto: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a prevalente carattere di rovesci, moderate ...

La prima metà di Marzo è volata via a gran velocità, con condizioni Meteo decisamente turbolente a causa di tante perturbazioni atlantiche che hanno causato piogge eccessive e forti nevicate…L'articolo Meteo : davvero nessuna speranza per l’ultima ...

Il Meteo non accenna a migliorare: le vacanze pasquali sono all'insegna di pioggia , grigio e freddo. L'unico dato positivo è la neve che cade abbondante per la gioia...

Il Meteo non accenna a migliorare: le vacanze pasquali in Veneto e Friuli Venezia Giulia sono all'insegna di pioggia , grigio e freddo. L'unico dato positivo è la neve ...

Allerta meteo arancione Lombardia e Friuli/ Previsioni oggi, 16 maggio 2024: maltempo nel Centro Nord - Allerta meteo arancione Lombardia e Friuli/ Previsioni oggi, 16 maggio 2024: maltempo nel Centro Nord - Le previsioni, allerta meteo di oggi, giovedì 16 maggio 2024 ... senza gradi stravolgimenti e senza che nessuna Regione sia interessata dalla perturbazione che ha allagato Milano.

Allegri, parole d'addio: «Giuntoli Non ho detto niente a nessuno». Gasperini: «Non siamo delusi, guardiamo avanti» - Allegri, parole d'addio: «Giuntoli Non ho detto niente a nessuno». Gasperini: «Non siamo delusi, guardiamo avanti» - ROMA - E’ il primo ad arrivare in sala stampa, ma dice di non essere deluso. Gian Piero Gasperini ha la faccia di chi sa di aver perso un’altra occasione per fare la storia ...

Meteo, niente El Niño. Avremo un Inverno con La Niña: conseguenze - meteo, niente El Niño. Avremo un Inverno con La Niña: conseguenze - LEGGI ANCHE meteo BRUTTISSIMO: ecco in che zone d’Italia meteo: c’è la data di quando inizierà l’Estate peggiore di sempre Le condizioni meteo globali stanno vivendo un’era di cambiamenti significativ ...