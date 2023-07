Meloni da Biden | l’alleata italiana alla prova

(Di giovedì 27 luglio 2023) La premier Giorgiaè a Washington dove incontrerà, il 27 luglio alle 21 ora, il presidente degli Stati Uniti, Joe. Prima dell’incontroCasa Bianca, la presidente del Consiglio raggiungerà Capitol Hill per incontrare i leader di gruppi politici del Senato e della Camera dei Rappresentanti. Cina, Ucraina, Africa, atlantismo, migrazioni, crisi dell’Indo-pacifico, accordo del grano, presidenzadel G7. Sono solo alcuni dei temi al centro dell’incontro fra. È la prima volta in assoluto che la premier varcherà la soglia dello studio ovale della Casa Bianca. Dal canto suo il presidente Usa “non vede l’ora di parlarle” ha assicurato il portavoce del Consiglio nazionale di Sicurezza statunitense, John Kirby, ...

