Salvini sulle infrastrutture | “Spenderemo tutti i fondi Pnrr”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 11 giugno 2023) MANDURIA –tutto e soprattutto bene” i. Lo afferma il vicepremier e ministro delleMatteo, secondo cui “al Mit abbiamo 60 miliardi di questi” eper “il macro come l’alta velocità e il micro per gli appartamenti per studenti, l’asilo, nido o la caserma”. Se L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ocean Viking, la Francia aprirà il porto di Marsiglia.: “Bene così” Ponte sullo Stretto di Messina, via libera definitivo al decreto: è legge Matteosulla Crisi Migratoria: ”i migranti vanno divisi in ...