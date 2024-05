Internazionali d’Italia 2024 - Passaro | Match point? L’altro giorno ne ho annullat - oggi l’ho fallito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) “Non ho niente da recriminare, se non il. Alla fine fa parte del tennis. Al primo turno ne ho salvati e contro Borges ne houno. In generale sono contento di come ho gestito la partita”. Dopo quattro vittorie ottenute partendo dalle qualificazioni, Francescosi è arreso a Nuno Borges per 4-6 7-6(8) 7-6(4) nel terzo turno degli. Al via come numero 240 del mondo, il perugino è stato ancora una volta autore di un’ottima prestazione: “Io e il mio team siamo soddisfatti della mia prova, io solo rammaricato per l’occasione. Questa esperienza me la porterò nei prossimi tornei, non sarà facile perché qualcuno si aspetterà subito risultati da me. Un po’ di stanchezza sicuramente ...