Dai fatti di Pisa - centinaia di agenti feriti Ma vietano il manganello

(Di domenica 12 maggio 2024) C’è una amara constatazione da fare: dal giorno dopo deidiad oggi abbiamo già qualche centinaio di poliziotti, chi più chi meno gravemente. Nella manifestazione di Roma dell’altra mattina organizzata dal gruppo Aracne, la testa del corteo all’improvviso s’è staccata dal resto del corteo ed ha attaccato senza alcun motivo i poliziotti che erano schierati a sbarramento ad un centinaio di metri da loro a via Leone IV. Un attacco violento, gratuito e senza a senso, come se il reato avesse un senso poi. Stessi ordinativi di non utilizzare i “manganelli”, stesso modus operandi da parte dei delinquenti che al grido di “fascisti di m…a” hanno colpito violentemente gli scudi dei poliziotti gettandone a terra uno e colpendo coi calci lui ed i colleghi accorsi per soccorrerlo. Finisce tutto con quattro poliziotti ...