Verona-Torino 1-2 - l’Hellas si spegne sul più bell - Savva e Pellegri per la rimonta granata

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 - Ilera praticamente salvo fino al 76’, gol di Swiderski su inopinata rimessa laterale di Tameze al 66', ma il black out di sei minuti condanna gli uomini di Baroni che si vedonore con. Il sacco del Toro fa vedere l’Europa a Juric, mentre ildeve continuare a guardarsi dietro nelle ultime due partite. Un doppio colpo da ko inaspettato per come si era messa la partita e a nulla sono valsi gli assalti finali. Il pari era arrivato al 90’ con Henry, ma Marinelli ha fischiato fallo in attacco. Toro a 50 a meno uno dal Napoli,fermo a 34 e ora con 4 punti sull’Udinese che ha una partita in meno. Primo tempo brutto Baroni conferma Bonazzoli al centro dell’attacco, a supporto ci sono Lazovic e Noslin. ...

