Calcio - sconfitte per Verona e Sassuolo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 12 maggio 2024) 17.02 Doppia sconfitta per le squadre che inseguono la salvezza.battuto a domicilio dal Torino 1-2. Gli scaligeri vanno in vantaggio al 67' con Swiderski Poi hanno due grandi occasioni,con Coppola e Suslov per raddoppiare. Al 77' subiscono il pari di Suvva. I granata ribaltano all'83' con Pellegri. Il, invece,va ko 2-1 sul campo del Genoa. Sono i neroverdi (sempre al penultimo posto) ad andare avanti col rigore di Pinamonti (31'). I rossoblù pareggiano con Badelj (56') e passano con l'autogol di Kumbulla (63').