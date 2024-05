Verona - le pagelle di CM | Swiderski e Duda migliori in campo Bonazzoli non pervenuto

I TOP e i FLOP del match valido per la 35esima giornata di campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Verona Fiorentina Le Pagelle dei protagonisti del match tra Verona Fiorentina , valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. ...

Ci poteva stare il rigore, in pieno recupero, per un fallo in area su Belotti. La Fiorentina avrebbe potuto trovare il pari in extremis. Ma per arbitro e Var, Belotti era in fuorigioco. Quindi viola sconfitti, davanti a un rabbuiato Rocco Commisso ...