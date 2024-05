Guerra - ultime notizie Mosca | Attacco a Belgorod con armi Nato Onu | assalto a Rafah violerebbe diritti umani

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di domenica 12 maggio 2024) Per lo stato maggiore di Kiev, aggiungendo in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno nelle24 ore. Unità ucraine sono state costrette ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesanterusso, e aree popolate sono passate sotto il controllo di. Più di 4.000 persone sono state evacuate dalle zone di confine Kharkiv, annuncia il goverre Oleg Synegubov. Fonti israeliane affermano che i negoziati per una tregua a Gaza non sono del tutto collassati e continuano gli sforzi per un accordo