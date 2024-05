(Di domenica 12 maggio 2024) Peccoildi Lenel GP di Francia. Il pilota campione del mondo della Ducati spiega cosa sia accaduto in pista: "Volevo vincere, abbiamo fatto il massimo ma loro due nedi più".

Bagnaia mastica amaro dopo il terzo posto di Le Mans: “Loro ne avevano di più, io ero in difficoltà” - bagnaia mastica amaro dopo il terzo posto di Le Mans: “Loro ne avevano di più, io ero in difficoltà” - Pecco bagnaia mastica amaro dopo il terzo posto di Le Mans nel GP di Francia. Il pilota campione del mondo della Ducati spiega cosa sia accaduto in pista: “Volevo vincere, abbiamo fatto il massimo ma ...

Jorge Martin vince la gara di Le Mans: secondo posto per Marc Marquez, solo terzo Bagnaia beffato nel finale - Jorge Martin vince la gara di Le Mans: secondo posto per Marc Marquez, solo terzo bagnaia beffato nel finale - Pecco bagnaia mastica amaro. Dopo il problema meccanico della Gara Sprint di ieri, il Campione del Mondo in carica aveva grande voglia di riscatto, ma si è dovuto accontentare del terzo gradino del ...

Bagnaia: “Marc e Jorge ne avevano di più” - bagnaia: “Marc e Jorge ne avevano di più” - bagnaia ha ammesso la superiorità di Martin e Marquez oggi a Le Mans: adesso il divario del #1 dalla testa del Mondiale è di 38 punti ...