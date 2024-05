Verona-Torino - Henry espulso a fine gara per proteste

(Di domenica 12 maggio 2024) Espulsione per Thomasal termine di, match della trentaseiesima giornata di Serie A. L’attaccante della squadra di casa è statodall’arbitro Livio Marinelli per delleritenute eccessive dal direttore di, che poco prima aveva annullato la rete del 2-2 firmata dal centravanti francese. In quel caso,era svettato di testa su Della Valle, ma si era aiutato con una spinta a due mani. Marinelli ha subito annullato la rete e il Var ha confermato la sua decisione. Ora persi prospetta la squalifica. Per la durata dello stop bisognerà aspettare il referto dell’arbitro e il verdetto del giudice sportivo. SportFace.

