Superbonus - Tajani | Giorgetti è mio amico ma scelte vanno concordate

Superbonus, Forza Italia chiede un confronto nella maggioranza: “Retroattività inaccettabile” - Superbonus, Forza Italia chiede un confronto nella maggioranza: “Retroattività inaccettabile” - “Nessuno vuole fare altro debito, bisogna stringere i freni sul Superbonus e io sono d’accordo. Ma le scelta vanno concordate e comunque devono entrare in vigore quando viene approvata la norma.

Superbonus, obbligo spalmare detrazione in 10 anni/ Cosa cambia con emendamento. Mef: “non sarà retroattivo” - Superbonus, obbligo spalmare detrazione in 10 anni/ Cosa cambia con emendamento. Mef: “non sarà retroattivo” - Superbonus cambia dopo emendamento Governo che obbliga la detrazione dei crediti spalmata in 10 anni (e non 4). Retroattività e novità: ecco cosa è cambiato ...