(Di domenica 12 maggio 2024)del(sorella di Giulia) pesantemente: “” Nel corso dell’Arena Robinson Repubblica aldel Libero di Torino, come ospite, è intervenuta. Quest’ultima è la sorella di Giulia, uccisa l’11 novembre dello scorso anno dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Sul palco dell’evento piemontese ha preso parola proprio la sorella dell’ennesima vittima di femminicidio del nostro Paese. Anche se non sono mancati affatto momenti di tensione quando è stata pesantementeda una donna del pubblico.del(Ansa Foto) Notizie.com...

«Non avevo mai progettato di invecchiare senza di te. Non avevo mai progettato di non vederti crescere. Non avevo mai progettato di festeggiare il tuo compleanno senza te. Mi manchi così tanto» . Sono le semplici, commosse parole che Elena ...

«Non ho mai pensato di crescere senza di te. Non avevo mai programmato di non vedere la tua età. Non avevo mai pianificato di festeggiare il tuo compleanno senza te. Mi manchi così tanto». Sono le parole che Elena Cecchettin ha affidato ai social ...

Salone del Libro, Elena Cecchettin contestata: “Vade retro satana” - Salone del Libro, elena cecchettin contestata: “Vade retro satana” - Salone del Libro, elena cecchettin (sorella di Giulia) pesantemente contestata: “Vade retro satana” Nel corso dell’Arena Robinson Repubblica al Salone del Libero di Torino, come ospite, è intervenuta ...

Elena Cecchettin: «Ribelliamoci alla violenza patriarcale». Ma viene contestata in pubblico. Gino Cecchettin: a Giulia non potrò più dire ti amo - elena cecchettin: «Ribelliamoci alla violenza patriarcale». Ma viene contestata in pubblico. Gino cecchettin: a Giulia non potrò più dire ti amo - «È giunto il momento di mettere in discussione l'idea stessa di forza e di esplorare altre forme di potere, quelle che non si basano sull'oppressione e sulla ...

Elena Cecchettin al Salone: "Corpo delle donne sotto attacco". Irrompe contestatrice VIDEO - elena cecchettin al Salone: "Corpo delle donne sotto attacco". Irrompe contestatrice VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo elena cecchettin al Salone: 'Corpo delle donne sotto attacco'. Irrompe contestatrice VIDEO ...