Serie A - lotta per non retrocedere | il Sassuolo rischia grosso Classifica e calendario a confronto

(Di domenica 12 maggio 2024) Mancano due turni per terminare la corrente stagione diA. Saranno due giornate decisive per decidere chi riuscirà a sopravvivere e a...

Mancano tre turni per terminare la corrente stagione di Serie A. Saranno tre giornate decisive per decidere chi riuscirà a sopravvivere e a...

Mancano tre turni per terminare la corrente stagione di Serie A. Saranno tre giornate decisive per decidere chi riuscirà a sopravvivere e a...

Mancano tre turni per terminare la corrente stagione di Serie A. Saranno tre giornate decisive per decidere chi riuscirà a sopravvivere e a...

Serie A: in campo Verona-Torino 1-0 e Genoa-Sassuolo 2-1 DIRETTA - serie A: in campo Verona-Torino 1-0 e Genoa-Sassuolo 2-1 DIRETTA - Genoa - SASSUOLO 0-1 al 31'! Rete di Pinamonti. L'attaccante spiazza Martinez e porta in vantaggio il Sassuolo.

Serie A, il Cagliari sorride: cadono Verona e Sassuolo: la classifica nella zona calda - serie A, il Cagliari sorride: cadono Verona e Sassuolo: la classifica nella zona calda - serie A, il Cagliari sorride: cadono Verona e Sassuolo: la classifica nella zona calda per le squadre coinvolte nella lotta salvezza 3 partite che hanno fatto respirare il Cagliari in questa domenica ...

Serie A: Lazio-Empoli 2-0 - serie A: Lazio-Empoli 2-0 - serie A: i biancocelesti conquistano un posto in Europa aritmeticamente vincendo per 2-0 contro l’Empoli proprio nel giorno in cui festeggiano i 50 anni del primo scudetto Segnano Patric nel primo tem ...