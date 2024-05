MotoGP - Fabio Di Giannantonio | La mia gara è finita a meno undici giri dalla fine Futuro? Voglio essere il migliore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Un ottimoDiha centrato la sesta posizione in occasione del GP di Francia, quinta tappa del lungo calendario riservato al Motomondiale 2024 di. Sul tracciato Bugatti di Le Mans il centauro italiano si è reso artefice di una buona prova, battagliando con tanti avversari. Nello specifico il pilota in vetta alla Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha racimolato un gap di +9.480 rispetto al leader Jorge Martin, posizionandosi tra Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Una volta arrivato in zona mista, il romano ha commentato quanto fatto: In prima battuta il centauro ha descritto le sue sensazioni dopo la battaglia con Marquez: “È sempre pazzesco lottare edvicino a lui. Combattere quasi alla pari è un’esperienza pazzesca. Il long lap? C’è una regola e va rispettata, ci vorrebbe forse un po’ ...